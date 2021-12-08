День місцевого самоврядування в Україні відзначають 7 грудня.

Усупереч тому, що реформу децентралізації українські та міжнародні експерти вважають однією з найуспішніших за всю історію незалежності України, сьогодні влада пригальмувала її завершення.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

– Представники влади просувають окремі законодавчі ініціативи, спрямовані на зміну балансу повноважень між органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Зокрема законопроєкти «Про місто Київ – столицю України» (2143-3) та «Про місцеві державні адміністрації» (4298). Відтак, критично наростає неузгодженість перерозподілу повноважень між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, – кажуть в «УДАРі Віталія Кличка».

Дороговказом в реформі децентралізації в Україні є Європейська хартія місцевого самоврядування, де головним є принцип субсидіарності – вирішення конкретних проблем на найближчому до повсякденних потреб людей щаблі влади. Але, на думку «ударівців», спостерігається парадокс: центральна влада продовжує навантажувати місцеву владу обов’язками, але при цьому забирає чи не додає до місцевих бюджетів грошей.

– Лідер «УДАРу» Віталій Кличко виступив з ініціативою звернення до парламенту щодо ухвалення нового закону про діяльність органів самоорганізації населення (ОСН). Це – представницькі органи, які створюють мешканці міста для вирішення окремих питань місцевого значення. Це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах. ОСН співпрацюють із багатьма установами та організаціями задля вирішення місцевих питань, дають можливість усім охочим брати участь у громадському житті міста, – пояснюють в «УДАРі Віталія Кличка».

«УДАР Віталія Кличка» вважає, що забезпечити розвиток місцевого самоврядування в країні дозволять такі кроки:

центральній владі варто відмовитися від подальшої політизації у питанні та вийти на конструктивний діалог між усіма політичними силами і представниками громад країни;

внесення узгоджених з представниками місцевої влади змін до Конституції України, що дозволить завершити реформу децентралізації;

розробка та ухвалення на основі оновленої Конституції законів про столицю та місцеві адміністрації. Верховна Рада має відхилити незбалансовані та неконституційні законопроєкти про столицю (2143-3) та про місцеві державні адміністрації (4298), що загрожують руйнуванням місцевого самоврядування в Україні;

ухвалення закону про діяльність органів самоорганізації населення (ОСН);

збільшення до 80% частки ПДФО, яка залишається в місцевих бюджетах всіх без винятку міст України.