У Тернополі пес покусав 10-річну дитину.

Як повідомляє Сьогодні, хлопчик підійшов погладити чужого собаку, якого прив’язали на дитячому майданчику, але тварина кинулася на дитину.

Собака вкусив хлопчика за руку, а коли той впав – вчепився в обличчя. Люди, котрі стали свідками події, відігнали пса і викликали швидку. Дитину госпіталізували. Стан хлопчика оцінюють як середньої важкості. У лікарні він проведе щонайменше тиждень.

У поліції зареєстрували заяву опікуна і мають відкрити кримінальне провадження. Там зазначають, що на поведінку чотирилапого уже скаржилися мешканці сусідніх будинків. Господарям пса загрожує штраф.

Читайте також:

Вкусила за обличчя: у Тернополі собака накинулася на дев’ятирічного хлопчика