У Тернополі працівники підрядної організації завершили облицювання сходинок лівого спуску сходами, що біля фонтану «Сльози Гронського» та приступили до капітального ремонту правого спуску.

Зокрема, наразі завершуються роботи із демонтажу сходин та плит з пісковика. Прохід для жителів та гостей міста доступний лівим спуском.

Як зазначають в управлінні житлово- комунального господарства, благоустрою та екології, старі плити тут були встановлені без належного бетонування та, фактично, без використання будматеріалів, що могло становити суттєву небепеку для пішоходів.

Нагадаємо, сходи поблизу фонтану «Сльози Гронського» є одним із важливих об’єктів благоустрою, адже вони сполучають центральну частину міста з набережною Тернопільського ставу. Оскільки ці сходи були збудовані ще у 60-тих роках минулого століття та уже потребували ремонту, цього року з міського бюджету були виділені кошти на проведення їх реконструкції.

При сприятливих погодних умовах роботи з капітального ремонту сходів заплановано завершити до святкування Дня міста.