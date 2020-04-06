Як ми повідомляли, на Тернопільщині помер 57-річний священник із Заліщиків, котрий перший в області отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це поінформували у Тернопільському штабі боротьби із коронавірусом.

Пацієнт проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився і він був підключений до апарату штучної вентиляції легень, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Нагадаємо, 57-річний священник був першим у Тернопільській області, у кого підтвердили коронавірус. Розповсюдження захворювання, як припускають, могло розпочатися з похорону священнослужителя в одному з сіл Заліщицького району, де серед інших був присутній священник із райцентру.

Першим, хто помер від COVID-19 в нашій області був 68-річний житель Монастириського району, котрий теж був на цьому похороні.

Поліцейські одразу встановили коло контактних людей, а це майже чотири сотні, усім рекомендували самоізолюватися.

Як розповіли у Заліщицькому відділенні поліції, після першого випадку інфікування на самоізоляції перебував цілий житловий п’ятиповерховий будинок в райцентрі, де мешкав померлий священник.

Згодом ще один священнослужитель із Заліщицького району, котрий контактував із померлим отцем, отримав позитивний результат на COVID -19. Хворими виявилися двоє його онуків. На даний час уся родина перебуває на самоізоляції.

Поліцейські встановили, що померлий тісно контактував із ще одним священником із Заліщиків. На щастя, в останнього не виявлено інфекції, проте він та його родина теж перебували на самоізоляції.

Поліцейські вживають усіх заходів, аби не допустити поширення вірусного захворювання, а тому вкотре звертаються до жителів області неухильно дотримуватися умов карантинних заходів.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні забороняється перебувати в громадських місцях групами більше ніж 2 осіб. Також забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Крім того, забороняється відвідувати спортивні та дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові чи прибережні зони (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності). Забороняється перебувати на вулиці без документів, перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу батьків. Також не можна самовільно покидати місце обсервації чи ізоляції.

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