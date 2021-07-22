Ми неодноразово розповідали про Арсенка Бориса зі Скалата, у якого виявили рідкісну хворобу – спінально-м’язову атрофію.

Ліки від цього захворювання коштують понад два мільйони доларів. Кошти на лікування дитини збирали усім світом. На щастя, хлопчикові усміхнулася доля: він виграв життєдайний препарат у лотерею.

Нещодавно Арсенкові зробили рятівний укол. Відтак, мама Арсенка розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці про стан дитини після введення ліків.

“Сьогодні рівно тиждень, як Арсенкові ввели Zolglensma.💉

На даний момент ми знаходимось ще в Охматдиті.

У той день, коли ввели препарат ніяких змін у Арсенка ми не помітили, він добре поспав , проснувся з хорошим настроєм, поїв, ходили гуляти. Доречі, великим + для нас є те, що дозволяють багато гуляти на вулиці, тому що, коли ми зайшли в нашу палату, я зрозуміла, що Арсенко тут довго не витримає, і звичайно більшу частину часу ми проводимо надворі.

На ранок наступного дня у нього почалась рвота, їсти він нічого не хотів, пити чу-чуть, став дуже капризним, погано спав, і так тривало 2 дні.

У ніч на третій день піднялась температура, яка протрималась одну добу, добре, що хоча б з великим розривом, майже у 10год.

І лише на 4 день всі побічні ефекти пройшли, і помалесенько все почало ставати на свої місця, до Арсенка порівняно з попередніми днями став повертатися апетит, він почав потроху усміхатися і щебетати.

Найбільше Zolglensma діє на печінку, тому дуже важливо контролювати показники, здаючи аналізи кожного тижня, а також приймати певні гормони для стабілізації цих показників.

Щоб повністю відновитись потрібно, ще не один день, і навіть не тиждень!!!

Але наш Арсенко сильний хлопчик, який робить маленькі кроки до великої мети.

І ми в нього віримо!!!”, – написала жінка.

Вона також додала, що частину зібраних коштів (а це понад мільйон доларів) залишать на реабілітацію, яка Арсенкові дуже необхідна. Решту передадуть на допомогу іншим діткам із таким же захворюванням.