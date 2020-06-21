21 червня — день літнього сонцестояння. Сонце досягає найвищої позиції на небосхилі, а світла пора доби стає найбільш тривалою в році. Відтак розпочинається астрономічне літо, яке принесе на Тернопільщину нестійку погоду.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на Тернопільщині очікуються грози, значні дощі, місцями ймовірні шквали 15 — 20 метрів за секунду, вдень подекуди можливий град.

Україна буде у фронтах, полі зниженого атмосферного тиску, лініях сходження, словом у нестійкій погоді, – каже синоптик Наталка Діденко. У неділю метеорологи оголосили штормове попередження. “21 червня розпочинається астрономічне літо, найкоротша ніч і найдовший день. А ще – сонячне затемнення. Практично по всій території західного регіону – короткочасні періодичні дощі. Температура повітря залишається без особливих змін: вдень у неділю +24 +27 градусів”.

За попередніми прогнозами синоптиків, з наступного тижня на Тернопільщині похолоднішає. Відтак жителі краю зможуть відпочити від спеки. Щодо опадів, то їхня ймовірність залишається високою.

Софія Романська