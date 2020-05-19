Триває суд.

На розгляді Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває справа, за результатами якої можуть закрити Почаївську духовну семінарію.

«Українська Галицька Партія» звернулась з позовом до суду з вимогою зобов’язати Міністерство культури, молоді та спорту ініціювати припинення діяльності релігійної організації «Почаївська духовна семінарія Тернопільської єпархії Української православної церкви». Про це йдеться в матеріалах судової справи.

Про своє бачення вирішення питання Міністерство зобов’язали повідомити суд у десятиденний строк після закінчення карантину.

Нагадаємо, причиною позову стали дописи ректора Почаївської семінарії УПЦ МП архієпископа Шумського Іова Смакоуза на власній сторінці у Фейсбуці. Ще з минулого року в рамках всеукраїнської акції представниками «Української Галицької Партії» здійснюється збір підписів за перехід на сучасний григоріанський (новоюліанський) календар та святкування Різдва зі світом 25 грудня. З цього приводу ректор Почаївської семінарії УПЦ МП розмістив в Інтернеті вульгарний коментар російською мовою «…слышал после всенощной, что там какая-то «партия гуцулов» агитировала, чтобы у нас было не так, как у москалей… Хочется послать их по-доброму на их родные полонины сосать родные смерички та в трембиты дуть…».

Керівництво партії тоді ж звернулось з відповідними заявами у правоохоронні органи, наслідком чого стала відкрита поліцією щодо єпископа УПЦ МП кримінальна справа про розпалювання національної, расової і релігійної ворожнечі та ненависті.

Читайте на цю тему:

На Тернопільщини виявили перші факти порушення карантину

Випускники Почаївської семінарії допомагатимуть російським військовим?

Ректор Почаївської семінарії наговорив на кримінальну справу?