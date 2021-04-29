Українські православні лаври можуть передати під пряме підпорядкування російському патріарху Кирилу.

Маємо три лаври – Києво-Печерську, Почаївську на Тернопільщині та Святогірську в Донецькій області. Усі належать Російській православній церкві в Україні, розповіла Gazeta.ua релігієзнавиця Людмила Филипович.

“Керуються митрополитом Онуфрієм. Але є наміри зробити їх ставропігійними й перевести в пряме підпорядкування московському патріарху Кирилу. Наприклад, як Корецький монастир на Рівненщині. Якщо так станеться, то ніколи не зможемо їх повернути. Хіба силою. Єдине, що тішить – вони розташовані на нашій території. Їх не можна взяти на лопату та пересунути в іншу країну”, – сказала Филипович.

Щоб повернути святині українській церкві та українському народу, потрібно щонайменше 10-15 років. Митрополит Епіфаній вчиняє правильно, що не пришвидшує питання.

“Не діє наскоком, не закликає одразу їх відібрати силою. Бо треба вибити ґрунт з-під ніг у тих, хто заявляє ніби в ПЦУ люди переходять у результаті рейдерства. Той же Путін ніяк не може осягнути, що це воля народу. Епіфаній спокійний, звертається з миролюбивими закликами й готовий до діалогу. Однак цього не хоче інша сторона”, – додала експертка.

Російська церква – чи не єдиний бастіон, який залишився в президента РФ в Україні, впевнена релігієзнавиця.

“Епіфаній це розуміє. Знає, що силою примусити перейти неможливо. Усе слід відвойовувати поступово – і громади, і вплив. Глава ПЦУ нарощує м’язи – готує кадри, працює на комунікацію з греками (мається на увазі Вселенський патріархат. – Gazeta.ua). Бо за ними стоїть США. Коли Америка почне боротися з Росією, то остання не витримає”, – додала Людмила Филипович.

Заяву про повернення українських лавр до ПЦУ митрополит Епіфаній зробив кілька днів тому. Зауважив, що петиція про це набрала необхідну кількість голосів на сайті президента. Однак владика переконаний, що поспішати в цьому питанні не потрібно, щоб не загострювати релігійну ситуацію в Україні й не давати приводу Володимиру Путіну ввести війська.