Паломники і гості Почаївської лаври почали використовувати її друковане видання – “Почаївські листки” – замість туалетного паперу.

Про це свідчить оголошення від імені адміністрації Лаври, світлину якого опублікувало видання Credo Press, повідомляє Релігійна правда.

“Шановні паломники і гості обителі! Використання “Почаївських листків” як туалетного паперу є великим гріхом блюзнірства і тягне за собою Божу кару”, – попереджає адміністрація Свято-Успенської Почаївської лаври.

Почаївський листок — духовно-просвітницьке та інформаційне друковане видання Свято-Успенської Почаївської лаври у формі одного листка (в окремих випадках у формі брошури, що складається з багатьох почаївських листків). Видається українською та російською мовами та безкоштовно розповсюджується серед вірян Почаївською лаврою у духовно-просвітницьких цілях.