Почаївські попи почали відкрито втручатись у церковні конфлікти на Тернопільщині? ВІДЕО
У селі Дунаїв Кременецького району парафіяни Православної Церкви України не можуть потрапити до власного храму.
Аби завадити переходу до української церкви, селянам підкидають записки із погрозами, пише Погляд.
Минулої неділі суперечка з прихильниками московського патріархату набрала нових обертів. І хоча всього тиждень перед тим на зборах села ніхто не виступив проти переходу парафії до ПЦУ, цього разу на захист УПЦ МП до місцевого храму прибули аж три московських попи з групою підтримки. Серед них на відео, знятому місцевим активістом Петром Жовтовським, впізнали священнослужителя Почаївської Лаври диякона Олександра Москвича, котрий привіз в Дунаїв «паломників» з Почаєва. Суперечку з вірянами ПЦУ почаївський дяк російської церкви Москвич знімав на свій Iphone.
До цього керівництво Почаївської Лаври намагалось відкрито не втручатись у церковні конфлікти.
Опубліковано Петром Жовтовським Субота, 16 лютого 2019 р.
Додати свій коментар
Головні новини
- Міська рада попросила в обласної 73 мільйони на училища
- Почаївські попи почали відкрито втручатись у церковні конфлікти на Тернопільщині? ВІДЕО
- Тернопільські податківці викрили підпільну мережу з розповсюдження алкоголю і тютюну. ФОТО
- Тернопільські письменниці стали лауреатами міжнародної премії
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...