21 травня предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній під час свого візиту на Тернопілля мав неформальну зустріч із молоддю на набережній місцевого озера. Його запитали про Почаївську лавру і те, коли вона стане справді українською.

За словами Епіфанія, йому таке питання ставлять доволі часто. І він переконаний, що відповідь на це питання знайдеться у потрібний час, пишуть Тернополяни. Як це було і з Томосом.

«Почаївська лавра є надбанням українського народу, є власністю української держави і прийде час, коли вона належатиме Українській церкві. Та зараз ми не хочемо і далі розпалювати релігійну ворожнечу. У сучасних реаліях ми не маємо права відкривати ще один релігійний фронт. Нам достатньо війни на сході, нам достатньо боротьби із коронавірусом. Прийде час і Богом буде створено відповідні умови», — зауважив предстоятель Православної Церкви України.

Митрополит Київський і всієї України говорить, що українців серед монахів у Почаєві практично немає.

«В Почаєві, наскільки мені відомо, монахів-українців є дуже мало. У більшості — це завезені з інших країн, не тільки з Росії. Ми бачимо, що на Тернопіллі, де Почаївська лавра є духовним осередком, довкола є багато громад, які підпорядковуються російській церкві. На жаль, Почаївська лавра тимчасово знаходиться у так званій окупації. Всьому свій час… Так було і з Томосом. Хто вірив у це? Наші недруги говорили, що це неможливо, але ми його отримали», — каже Епіфаній.

Він наголосив, що, насправді, багато залежить і від дій держави. Але повернення українських святинь українській церкві — це неминуче майбутнє.

«Ми терпіли і повинні ще трішки потерпіти задля нашого спільного блага. А Господь, я переконаний, створить відповідні умови. І хоч зараз це складно уявити, але лаври обов’язково належатимуть справжній Українській церкві», — додав під час зустрічіі з тернопільською молоддю предстоятель Православної Церкви України.

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