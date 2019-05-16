16 травня відбудеться підготовче засідання окружного адміністративного суду міста Київ за позовом Почаївської Лаври до Міністерства культури України.

Ухвалу про відкриття провадження у справі суд розмістив на сайті єдиного реєстру судових рішень.

Вже з 26 квітня Почаївська Лавра повинна б у своїй офіційній назві зазначати про належність до Російської Православної Церкви. Цього в усіх релігійних організацій УПЦ МП вимагають зміни, внесені до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації», так як сама УПЦ МП, за результатами релігієзнавчої експертизи Міністерства культури України, визнана підпорядкованою керівному центру, що знаходиться в країні-агресорі – Російській Федерації.

Втім, у Почаївській Лаврі назви РПЦ посоромились, а тому подали на Міністерство культури позов до суду. У всьому ж іншому почаївські ченці нічого російського не цураються. Як відомо, настоятель Почаївської Лаври є членом архієрейського собору РПЦ, за літургіями в Лаврі постійно моляться за російського патріарха Кирила, а російського царя Ніколая ІІ тут взагалі вважають святим.