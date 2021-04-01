25 березня розпочалася паломницька поїздка делегації чернецтва Української Православної Церкви Московського Патріархату до монастирів Коптської Церкви Єгипту, яка знаходиться поза євхаристичним спілкуванням з Православними Церквами світу, повідомляє сайт УПЦ МП.

Тернопільщину у складі паломницької групи УПЦ МП під час відвідин святинь Коптської церкви представляє насельник Свято-Духівського скита Свято-Успенської Почаївської лаври ігумен Гермоген (Мельник).

Під час поїздки члени монашої делегації УПЦ МП відвідали святині Коптської церкви, де зустрілись з братією монастирів, помолились у місцевих храмах та вклонились мощам святих.

Паломницький візит ченців УПЦ МП відбувається за сприяння Комісії Коптської Церкви у справах монастирів. Українську чернечу делегацію від приймаючої сторони супроводжує єпископ Дамієтський і Кафр-аш-Шейхський Марк. Протягом цих днів делегація проживала в коптському Патріаршому центрі «Логос», який розташований при монастирі преподобного Паїсія Великого.

Варто зазначити, що Коптська Церква Єгипту не входить до сім’ї Православних Церков світу і вважається ними такою, що відпала від православ’я через монофізитську єресь. У зв’язку із цим в УПЦ МП коптам навіть щорічно виголошують анафему у першу неділю Великого посту під час звершення Чину Торжества православ’я. Таке «церковне прокляття» виголосили березня і у Почаївській Лаврі, проте вже згодом забули про це та відрядили свого посланця до Коптської церкви.

Втім братання УПЦ МП з коптами не є вкрай дивним. Адже церква Московського патріархату розірвала зв’язки із Константинопольською, Елладською, Олександрійською та Кіпрською церквами після визнання ними автокефалії ПЦУ. Тож тепер доводиться шукати підтримки у тих, кого ще вчора називали єретиками, забувши при цьому слова «блажен муж, що не йде на раду нечестивих» з так часто цитованого в УПЦ МП першого Псалма зі Святого Письма.