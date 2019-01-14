Почаївська лавра буде належати Православній церкві України, – Філарет

14/01/2019 Розмір тексту:

Передані в користування Української православної церкви Московського патріархату Києво-Печерська і Почаївська лаври добровільно перейдуть до Православної церкви України.

Про це заявив почесний патріарх Православної церкви України Філарет в інтерв’ю телеканалу “UA:Рівне“, яке транслювали 10 січня, передає Gordonua.com.

“Ці святині чиї? Російські чи українські? Усі скажуть, що це українська святиня. А якщо це українська святиня, то як вона може належати російській церкві? Тому рано чи пізно Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра будуть належати Українській православній церкві. Але ми зробимо це без насилля. Вони самі прийдуть до української церкви, добровільно”, – підкреслив він.

В Україні діють три лаври: Києво-Печерська, Почаївська в Тернопільській області та Святогірська – у Донецькій. Усі вони перебувають під юрисдикцією УПЦ Московського патріархату.