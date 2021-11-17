4 роки позбавлення волі – вирок жителю Кременеччини за пограбування пенсіонера.

Прокурори Кременецької окружної прокуратури здійснювали процесуальне керівництво та підтримали публічне обвинувачення за ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством) стосовно жителя с. Горинка Кременецького району. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під час судового розгляду кримінального провадження обвинувач довів, що раніше неодноразово судимий громадянин 18 вересня 2021 року пограбував та побив односельця. Увійшовши через незачинені двері до будинку пенсіонера, обвинувачений кілька разів ударив його. Переконавшись, що потерпілий не зможе чинити спротиву, чоловік забрав його гаманець з грошима та інші особисті речі і утік.

Погодившись із позицією прокурора, Кременецький районний суд визнав особу винною і призначив їй покарання – 4 роки позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили.