Побив і вигнав з хати: на подвір’ї на Тернопільщині знайшли мертву жінку. ФОТО 18+

Жителю Озернянської громади повідомлено про підозру у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень співмешканці, що спричинили смерть потерпілої.

До трагедії призвело надмірне вживання алкогольних напоїв. Зі слів односельців, співжителів останніми днями тверезими не бачили.

За попередніми даними, у ніч з 14 на 15 вересня між 47-річною жінкою та її 46-річним співжителем виник черговий побутовий конфлікт. Маючи фізичну перевагу над жінкою, чоловік наніс їй тілесні ушкодження і вигнав з хати. Наступного дня потерпілу вже без ознак життя на подвір‘ї знайшов сусід.

Співробітники поліції, що прибули на виклик, затримали 46-річного зловмисника згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу. У скоєному він зізнався.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.