Побив і пограбував: у Тернополі на зупинці злочинець напав на підлітка

Оперативники затримали зловмисника, який на зупинці громадського транспорту пограбував неповнолітнього тернополянина. Причетним до злочину виявився 31-річний житель Тернополя. Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Повідомлення про пограбування надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 16-річного жителя обласного центру. За словами хлопця, на зупинці громадського транспорту невідомий чоловік завдав йому удар та вирвав з рук мобільний телефон вартістю понад 3 000 гривень.

Потерпілий зміг описати нападника. В ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. 31-річний тернополянин не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції – раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Оперативні заходи тривають, поліцейські також продовжують перевіряти причетність тернополянина до вчинення інших кримінальних правопорушень.