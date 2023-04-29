У Тернопільській області на 510 грн оштрафували чоловіка, який рушником побив колишню дружину.

Про це йдеться у вироку Підволочиського райсуду Тернопільської області, пишуть Тернопільські події.

14 березня 2023 року приблизно о 14.00 годині, знаходячись по місцю свого проживання, діючи умисно, під час словесного конфлікту, з метою завдання фізичного болю, наніс рушником по одному удару в голову, по правій руці та по правій нозі своїй колишній дружині, чим вчинив фізичне насильство відносно останньої, що призвело до завдання потерпілій фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений вину свою в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся, пояснив, що дійсно спричинив потерпілій фізичного болю при обставинах, вказаних в обвинувальному акті. Він відшкодував потерпілій спричинену шкоду.

Суд оштрафував чоловіка на 510 грн.