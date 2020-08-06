Зловмисники напали на потерпілого в гаражі, побили та відібрали у нього електроінструменти.

Оперативники міського відділу поліції встановили та затримали нападників наступного дня, після того, як вони реалізували на ринку речові докази.

До співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від 40-річного жителя обласного центру про те, що двоє чоловіків нанесли йому удари палкою та забрали його майно.

Потерпілого з травмами голови та грудної клітки доправили до лікарні. Медики діагностували у нього тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили осіб, причетних до вчинення злочину. Це двоє мешканців Тернополя, 1994 та 1971 років народження. Обоє без постійної роботи та місця проживання, раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Поліцейські встановили особу, котрій зловмисники встигли продати на ринку крадені інструменти, та вилучили речові докази.

Обох нападників правоохоронці затримали відповідно до статті 208 КПК, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також слідчі оголосили їм підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 187 ККУ (розбій). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна, повідомляють у поліції.