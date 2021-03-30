На Тернопільщині шосту добу шукають 30-річного Сергія Штогуна, який зник 24 березня. Востаннє дружина його бачила, коли разом виходили на роботу о 8 ранку. Поліція оголосила чоловіка в розшук.

Про це повідомляє видання “20 хвилин”.

Сергій Штогун з села Горинка, що на Кременеччині, зник 24 березня. Чоловіка востаннє бачили у Кременці, в районі автовокзалу і супермаркету. В той же день його телефон опинився “поза зоною”. Через кілька днів розшуків силами рідних і знайомих поліція оголосила чоловіка в розшук.

Дружина Сергія Ілона повідомила, що 29 березня отримала нову інформацію стосовно Сергія. Їй розповіли, що в той день Сергій зустрічався з кредиторами, яким начебто заборгував гроші і які вимагали повернути борг. Сергій сказав, що таких грошей у нього немає. Тоді чоловіка сильно побили і вивезли темною легківкою за межі Кременця. Джерело інформації жінка не називає.

“Я не знаю, наскільки це правда і про яку суму йдеться, але благаю тих, кому мій чоловік міг заборгувати гроші, вийдіть зі мною на зв’язок. Наша родина не має величезних статків. Але прошу вас, не кривдіть чоловіка. Я і родина готові з вами говорити і спробуємо повернути борг, хоча б частинами. Будьте милосердними: у нас двоє маленьких діток. Не позбавляйте мого чоловіка життя!”, – розповіла жінка.

Вона припускає, що це може бути правдою і думає, що її чоловік після побиття міг втратити пам’ять чи не може зв’язатись з родиною.