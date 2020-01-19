Жорстокий випадок трапився в Шумському районі. Вночі група молодиків напали на місцевого жителя, побили його та п’ять разів переїхали машиною.

Про інцидент в групі «Кременець» розповів Міша Мусіюк, повідомляє «Ternopil24».

За словами хлопця, молодики зупинили автівку та почали погрожувати водію обрізом. Після цього вони витягнули чоловіка з машини та жорстоко побили. Однак, знущань їм здалося замало і вони переїхали потерпілого декілька разів та залишили його під автівкою. Нападники викрали документи, гроші і банківські карти та зникли в невідомому напрямі.

Наразі чоловік знаходиться в критичному стані у лікарні, в нього діагностували численні переломи. За словами Міши Мусіюка, батько одного з нападників працював поліцейським, тому він побоюється, що справу замнуть.

«Не дайте це забути. Прошу поширити допис. P.S Хай відповідають по закону а не відкуповуються через зв’язки», – зазначив Міша Мусіюк.