Побої та мордування інкримінують правоохоронці Кременецького відділу поліції жителю одного з сіл району. Чоловік, 1989 року народження, побив власну тещу.

Про тілесні ушкодження потерпіла зявила на лінію “102”. За її словами, вона разом з зятем та донькою були в гостях. В ході застілля між потерпілою та зятем виник конфлікт. Чоловік почав привселюдно ображати жінку, а остання, аби цього не слухати, пішла додому.

Саме в цей час до неї зайшов в гості син. За кілька годин повернулися й донька з зятем. Бійку спровокували слова жінки. Вона запитала доньку, чому чоловік принижує і ображає її. Це почув зять і з кулаками накинувся на пенсіонерку. Він вдарив її кілька разів в обличчя. За маму заступився син і відтягнув дебошира.

Причину сварки та бійки встановлять слідчі. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 126 ККУ.