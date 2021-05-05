Пожежа очерету і сухої трави сталася поблизу водної арени «Тернопіль». Вогонь охопив площу понад чотири гектари. Рятувальники близько двох годин працювали над локалізацією пожежі.

Повідомлення про те, що поблизу водної арени «Тернопіль» зайнявся очерет і суха трава, рятувальники отримали о 15.20. Як зазначила речниця ДСНС області Ірина Крупа, масштаби поширення вогню стрімко збільшувалися.

«Поблизу водної арени “Тернопіль” горів очерет та суха трава на площі 4 Га. На місці події працювали чергові караули 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України області. О 17.13 пожежу локалізували. Загалом від початку року рятувальники зареєстрували та ліквідували понад 240 таких пожеж».

Додамо, сьогодні на Тернопільщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через це ризик швидкого поширення вогню значний. Рятувальники отримали десятки викликів через пожежі на відкритих територіях.