29 липня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд демонтовані понтони, які самовільно влаштовані на причалі поблизу відпочинкової зони «Циганка» в м. Тернополі, власник яких не встановлений.

Демонтовані понтони знаходяться на території КП «Тернопільелектротранс», яка охороняється (вул. Чумацька в місті Тернополі).

Для повернення демонтованих об’єктів власнику необхідно мати підтверджуючі документи на право власності на демонтовані об’єкти та звернутися в КП «Тернопільелектротранс» за адресою вулиця Тролейбусна,7 з питання відшкодування вартості робіт демонтажу та зберігання.