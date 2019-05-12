Червонокнижну черепаху виявила у браконьєрських сітках між селами Плотича та Великий Глибочок егерська служба області.

Разом із рибою до сітки потрапила і європейська болотяна черепаха. Її випустили назад до водойми.

«У плавнях між селами Плотича та Великий Глибочок була виявлена браконєрська сітка, у котрій, крім риби, зловилася червонокнижна європейська болотна черепаха. Вона потрапила туди разом з рибою. Оглянувши її, ми не помітили жодних пошкоджень, тому черепаху відпустили у воду, вона відразу попливла. Також було випущено рибу, яку знайдено у браконьєрських сітках» – повідомила єгерська служба Тернопільської МРО УТМР.

Європейська болотяна черепаха водиться в Україні, а зокрема і в нашій місцевості, цей вид занесений до Міжнародної Червоної книги, оскільки знаходиться під загрозою зникнення і належить до рідкісних тварин Європи.

Додамо, єгерська служба області наразі проводить планові рейди, які спрямовані проти браконьєрства. Червонокнижну черепаху у браконьєрських сітках було виявлено під час однієї із таких перевірок.

Софія Романська