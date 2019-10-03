Учора у селі Петриків зайнялася стерня і суха трава. Вогонь поширився на площу понад два гектари.

До гасіння залучали три пожежно-рятувальні підрозділи, – повідомила речниця управління ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа.

2 жовтня на Тернопільщині підрозділи пожежно-рятувальної служби 13 разів залучались до ліквідації пожеж сухої трави та пожнивних залишків, – зазначає Ірина Крупа. Всього з початку цього року в області зареєстровано 1334 пожеж в природних екосистемах, на загальній площі понад 1131 га.

«У пожежонебезпечні періоди року вогнеборці щодня мають справу з чисельними випадками пожеж у природних екосистемах. У більшості з них причиною загорянь стає елементарна людська недбалість. За статистикою останніх років, 90% від усіх пожеж, що виникають в екосистемах, спричинені діями людини. Головна проблема полягає в провокуванні лісових пожеж та пожеж торфовищ, які призводять до великих матеріальних втрат й руйнування біоценозів та екосистем».

Екологи наголошують: унаслідок спалювання післяжнивних залишків погіршується родючість ґрунту. А ще пожежі – основне джерело викидів вуглекислого газу в атмосферу. Окрім цього, вогонь знищує все живе в екосистемах.

Софія Романська

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