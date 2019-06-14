Сьогодні о пів на восьму виникла пожежа в житловому будинку села Козівка Тернопільського району.

Вогонь знищив дах житлового будинку на площі 70 метрів квадратних, майже повністю згоріла веранда.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 7.44, – повідомив речник пожежно-рятувальної служби Сергій Данілін. Горіти почала веранда житлового будинку. На щастя, обійшлося без людських жертв.

«14 червня о 07:44 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу у селі Козівка Тернопільского району. На виклик за лічені хвилини прибули бійці 3 –ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Як з’ясувалося, пожежа виникла на веранді житлового будинку.

Вогонь знищив веранду та дах житлового будинку на площі 70 м. кв.

Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС пожежу ліквідували».

Рятувальники наголошують: у період високих температурних показників на Тернопільщині зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Відтак жителів краю просять бути максимально обережними з електроприладами, а також при розведенні вогню у відкритому просторі.

Софія Романська