У період карантину на дорогах міста побільшало приватного транспорту. Відтак на окремих ділянках у час-пік почали з’являтися затори.

Тернополянин Іван Поліщук працює у службі таксі. Чоловік каже, що наприкінці суворого карантину тернопільські дороги були переповнені приватним транспортом.

“Найважче їздити було у вечірню пору, у проміжок між 16 та 19.00. Машин надто багато, деякі з них — іногородні. Маршрутки перевозили тільки за перепустками, напевно всі пересіли на свій транспорт по можливості. В обідній час, в час пік – страх, що робилося. Коли відновлювали роботу громадського транспорту, була надія, що приватних автівок буде менше. Але такі відчуття, що їх ще побільшало. Інколи з БАМу до центру сорок хвилин добираюся”.

На перевантажених ділянках автошляхів регулюють рух транспорту патрульні. Все ж уникнути заторів не вдається.

Софія Романська