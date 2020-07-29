Під час огляду земельної ділянки поліцейські виявили 240 нарковмісних рослини.

27 липня в ході проведення практичного етапу комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», оперативники управління протидії наркозлочинності спільно з працівниками Теребовлянського відділу поліції та співробітниками експертної служби ГУНП в Тернопільській області за допомогою аеророзвідки виявили незаконний посів коноплі на території колишньої тракторної бригади в місті Теребовлі. У закинутому місці росло 240 нарковмісних рослин.

У ході оперативних заходів було встановлено, що культивував коноплю на території недіючої тракторної бригади житель райцентру. Наразі співробітники управління протидії наркозлочинності документують протиправну діяльність зловмисника.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 2 статті 310 КК України.

Рослини вилучені для подальшого проведення експертного дослідження.