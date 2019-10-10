9 жовтня зборівські рятувальники визволяли корову, що застрягла в намулі на березі річки Стрипа.

Як повідомляють у ДСНС, життю тварини загрожувала небезпека. Вона не могла самостійно вибратись із скрутної ситуації: всі зусилля, вивільнитись дедалі більше її знесилювали та ускладнювали ситуацію. Намула міцно тримала свою бранку.

На допомогу прийшли дислоковані в 17-й ДПРЧ (м.Зборів) співробітники Служби порятунку. За допомогою пожежних рукавів та рятувальної мотузки, залучивши допоміжну техніку (трактор «CAT», що належить КП «Зборіводоканал»), спільними зусиллями врешті-решт корову було врятовано. Її витягли на тверду поверхню та передали господарям.