Зростання кількості інфікованих COVID-19 простежується в усіх районах області, а також в обласному центрі.

Бореться з хворобою у краї близько шести тисяч осіб. Втім, епідеміологи припускають, що реальне число інфікованих набагато більше. Оскільки чимало жителів краю займається самолікуванням.

«Статистика – лише верхівка айсберга у ситуації із захворюваністю на коронавірус. По селах люди хворіють цілими родинами, а звертаються до лікарів лише у тих випадках, коли зовсім зле», – зазначає тернополянка Тетяна Кулина.

Близько 20% інфікованих COVID-19 переносять хворобу у середніх і тяжких формах та потребують стаціонарного лікування.

«Зберігається тенденція до того, що 70-80% пацієнтів, які хворіють на COVID-19, переносять хворобу у легкій формі. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні під спостереженням сімейного лікаря, близько 20% пацієнтів потребують стаціонарного лікування. Наразі місць у лікарнях вистачає, що госпіталізувати хворих, які потребують стаціонарного лікування. Загалом у лікарнях Тернополя – 147 хворих на COVID-19. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 63 хворих. У Тернопільській міській дитячій лікарні – 8 хворих ( 6 дітей і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19. У міській лікарні №3 перебуває 41 хворий на коронавірус. У міській лікарні №2 – 35 хворих з підтвердженим COVID-19», – зазначив начальник міського управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Додамо, у лікарнях Тернополя для хворих на коронавірус виділено понад триста ліжок, у лікувальних закладах області – близько двох тисяч місць.