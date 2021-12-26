Першу персональну виставку орнаментів-витинанок «По контуру ліній» презентував широкій публіці тернополянин Михайло Копчак. Відкрилася вона у Тернопільському обласному художньому музеї. В експозиції – 52 твори.

Витинанки, як зазначають фахівці художнього музею, один із видів українського народного декоративного мистецтва. Це сюжетні та орнаментальні прикраси житла, ажурно або силуетно витяті ножицями, вирізані ножем, з білого і кольорового паперу, які використовували для прикрашання стін, вікон, печей. Та роботи Михайла Копчака – це більше, ніж звичні, традиційні витинанки. Вони складні, багатошарові, більше нагадують оригінальні графічні картини.

– Автор експериментує з кольором тла та кількістю шарів паперу, які утворюють зображення, – розповіла Оксана Мацьків, провідний науковий співробітник ТОХМ. – У підсумку маємо складні геометричні та стилізовані квіткові оригінальні витинанки, які вражають композиційною та технічною довершеністю.

Михайло Копчак уже майже десять років працює художником-декоратором у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. А витинанкою почав займатися тільки два роки тому. Спочатку вчився на чужих роботах, багато копіював, а потім почав ускладнювати їх, додавав те, чого раніше не було. Перед тим, як вирізати орнамент створює його ескіз. Це дає можливість художнику побачити всі недоліки, при необхідності змінити колір або композицію. І тільки коли ескіз йому повністю подобається приступає до вирізання.

На виставці Михайло Копчак представив картини із класичним та сучасним орнаментами. Ближче ознайомитися творчістю художника та оглянути його оригінальні роботи можна до 10 січня.

Фото зі сторінки художнього музею у фейсбуці