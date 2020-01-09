Колядники ходять по домівках жителів Тернопільщини. Виконують традиційні українські композиції про народження Ісуса Христа у Вифлеємі.

Традиція колядувати по домівках незнайомих людей відходить у минуле, – з сумом констатує жителька Лановецького району Галина Костюк. Оскільки колядують тепер значно рідше, ніж за часів її юності.

«Колись ми так чекали Різдва. Наперед готувалися, вчили колядки, готували костюми. Було дуже весело. Тепер все змінюється. Молодь не хоче колядувати. Діти кілька разів приходили, але це не порівняти з тою кількістю колядників, яких ми приймали минулими роками».

За традицією, у Тернополі колядники відвідали міську раду. Автентичні українські композиції виконував ансамбль «Золоті Журавки». Гості колядували, бажали доброї праці на благо міста, здоров’я усім родинам та миру славній Україні.

Міський голова Сергій Надал зазначив: «Для нас колядування вже добра, щира традиція, і я сподіваюся, що ми і надалі будемо її дотримуватися. В такі вітання люди «поважного віку» вкладають свої емоції і мені дуже приємно, що вони не забувають і про нас».

Софія Романська