Збитків на кілька сотень тисяч гривень завдали лісовому господарству Тернопільщини семеро мешканців Рівненської області. Чоловіки на території Чортківського та Заліщицького заказників вирубували дороговартісні породи дерева.

За словами начальника Чортківського відділу поліції Анатолія Мельника, кілька днів тому на лінію “102” надійшло повідомлення, що в лісі невідомі незаконно вирубали вісім дерев породи дуб червоний, п’ять з яких встигли вивести, а три дерева залишилося на місці злочину.

– Ми почали відпрацьовувати територію і перевіряти транспортні засоби, які у день злочину проїжджали в бік заказника. Завдяки системі відеоспостереження “Безпечне місто”, ми встановили транспортний засіб підозрюваних, а також його власників. Номери автівки передали на оперативне відпрацювання.

Вчергове “засвітилося” авто підозрюваних 17 квітня в Заліщицькому районі. Зловмисники встигли вирубати й там близько п’ятої ранку ще п’ять дубів. Проте вивезти їх чоловіки не встигли.

До проведення слідчо-оперативних дій підняли по тривозі та залучили працівників Чортківського, Заліщицького та Борщівського районів, а також бійців спецпідрозділу КОРД, – розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух. – Усе проходило під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Підозрюваних піймали разом з автомобілем, завантаженим цінною деревиною.

У ході перевірки слідчі Головного управління Нацполіції краю встановили, що незаконним промислом на території Тернопільщині займалося семеро жителів Рівненської області. Дерева валили за допомогою бензопил вночі, а вивозили невеликим вантажним транспортом.

Суми збитків, нанесені Чортківському лісгоспу – 200 тисяч гривень, втрати в Заліщицькому лісі фахівці ще підраховують. На “чорному ринку” куб такого дуба вартує близько 500 доларів США.

Правоохоронці перевіряють підозрюваних на причетність до аналогічних злочинів на території нашої та сусідніх областей. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно статті 246 частина 2 ККУ – Незаконна порубка лісу.