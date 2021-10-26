По 100 гривень за папірець: троє тернополян продавали довідки про негативний тест на коронавірус

Під час досудового розслідування вдалося встановити шість фактів підроблення офіційних документів. За фальшивки зловмисники отримували грошову винагороду у розмірі 100 гривень.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області повідомили про підозру трьом жителям обласного центру. Усі обґрунтовано підозрюються у підробленні офіційних документів за попередньою змовою групою осіб – частина 3 статті 358 Кримінального кодексу.

Злочинну діяльність зловмисники розпочали у лютому цього року. За грошову винагороду виготовляли підроблені довідки про проходження лабораторного дослідження на наявність захворювання – COVID-19, зазначаючи в них завідомо неправдивий результат дослідження – негативний, а також інші дані, необхідні для можливості використання таких документів як дійсних.

Слідством встановлено, що підозрювані сфальшували щонайменше шість офіційних документів, використовуючи дані як приватних медичних лабораторій, так і обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я.

За скоєне зловмисникам загрожує до п’яти років позбавленням волі.