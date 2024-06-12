По 10 тисяч євро з ухилянта: “бізнесмен” з Тернополя організував канал втечі чоловіків закордон

Співробітники Дністровського райвідділу поліції, відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та Державної прикордонної служби перекрили черговий канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків за межі території України.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 43-річний житель Тернопільської області, знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних осіб через державний кордон України, з метою власного збагачення, організував нелегальний трансфер чоловіків до сусідньої країни. Чоловік підшукав «клієнтів», які бажали потрапити до Республіки Молдова, оминувши пункт пропуску та надавав вказівки про умови незаконного перетину. Вартість своїх послуг «бізнесмен» оцінив від 8000 до 10000 євро з особи, повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

5 червня в адміністративних межах села Кельменці прикордонники спільно з оперативниками міграційної поліції викрили зловмисника, який на автомобілі «Mazda CX-5» намагався доправити 2 чоловіків до лінії розмежування державного кордону.

Правоохоронці затримали буковинця в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дністровського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Слідство триває.