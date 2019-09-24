У всіляких відзнаках міжнародних футбольних організацій нині неважко й заплутатися.

В кінці серпня на церемонії в Монако голландський захисник “Ліверпуля” В. ван Дейк був визнаний найкращим гравцем сезону 2018/2019 за версією УЄФА. Капітан команди- переможниці Ліги чемпіонів випередив хронічних фаворитів усіляких плебісцитів останнього десятиріччя – аргентинця Л. Мессі та португальця К. Роналду.

А вчора у Мілані ФІФА назвала свого обранця – ним став все той же легендарний і не схильний до футбольного старіння Мессі, котрий залишив позаду тих самих ван Дейка і К.Роналду. Останній, до речі, вирішив проігнорувати церемонію – можливо, передчував, що титул The Best йому цього разу не “світить”, а аплодувати, внутрішньо скривившись, лауреатові, для гонористого португальця – не дуже комфортно. Або ж гравець “Ювентуса” не захотів зайвий раз навідуватися у вотчину одвічних супостатів “старої сеньйори” – “Інтера” і “Мілана”. Мабуть, для функціонерів найвищого футбольного органу планети внесок Мессі у перемогу збірної Аргентини на цьогорічному Кубку Південної Америки виявився вагомішим аргументом, ніж усі звершення ван Дейка в Лізі чемпіонів та АПЛ. Хоча в другому матчі півфіналі Ліги між “Ліверпулем” і “Барселоною” саме ван Дейк був становим хребтом “Ліверпуля” й чимало зробив для того, щоб відіграти, здавалося б, катастрофічні 0:3 після першого поєдинку в Іспанії. Мессі ж у матчі-відповіді був мало схожим на себе, і остаточні 0:4 для “Барси” можна віднести і на його рахунок. Адже достатньо було одного влучного удару аргентинського чарівника м’яча – і всі надії гравців “Ліверпуля” розсипалися б на порох.

Он і колишній знаменитий бразильський форвард , “зубастик” Роналдо вважає, що нагороду гравця року ФІФА повинен був отримати ван Дейк, а не Мессі (хоча в даному у випадку слід, мабуть, взяти до уваги давній антагонізм між футбольними Бразилією та Аргентиною).

За моєї пам’яті, це другий випадок, коли здобута Мессі відзнака багатьма футбольними авторитетами ставиться під сумнів. Перший трапився на Кубку світу-2014 у Бразилії, коли визнання Мессі найкращим гравцем турніру викликало чималий подив і у вболівальників, і, не виключено, в групи німецьких та голландських футболістів…

А на початку грудня настане черга називати свого лауреата і володаря “Золотого м’яча” французькому виданню France Football. Цей плебісцит найбільш давній – цього року відбудеться вже 64-та церемонія. Раніше він був єдиним і, відповідно, найбільшим авторитетним. Потім ФІФА та УЄФА вирішили сказати й своє вагоме слово і… і створили деяку плутанину.

Ігор Дуда