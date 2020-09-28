Міністерство охорони здоров’я України змінило порядок проведення досліджень методом ПЛР.

Відтепер необов’язково проходити таке тестування контактним особам, які перебували на самоізоляції, але не мають жодних симптом COVID-19. Також звільнили від ПЛР-тестувань людей, які йдуть на планову госпіталізацію.

ПЛР-тестування проводитимуть лише тим особам, які мають симптоми коронавірусної хвороби, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. На дослідження хворих спрямовує сімейний лікар.

“Контактна особа, яка перебувала 14 днів на самоізоляції та немає жодного симптому COVID-19, не повинна робити ПЛР-тестування. Це стосується як дорослих, так і дітей. Пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію, також не повинні робити ПЛР-тести, за винятком, якщо у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання. Якщо хоч у одного члена домогосподарства виникають симптоми гострої респіраторної інфекції, включаючи лихоманку, кашель, біль у горлі та утруднене дихання, до нього мають застосовуватися заходи як до підозрілого щодо інфікування SARS-CoV-2, а всі інші члени домогосподарства вважаються контактними особами”.

Повторне тестування методом ПЛР задля визначення вірусу в організмі проводять не раніше, ніж через 10 днів від дати появи симптомів або отримання першого позитивного результату на COVID-19. Його можна не проводити у разі дотримання пацієнтом самоізоляції не менше 13 днів від дня появи симптомів.

Софія Романська