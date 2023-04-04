Площа парків і та скверів у Тернополі збільшиться на 370 гектарів

З’являться нові парки, дитячі садочки, громадські та індустріальні комплекси.

Незважаючи на повномасштабне московське вторгнення, розвиток Тернополя потребує раціонального використання міської території. Треба створювати нові громадські простори для тернополян та гостей міста. Не лише зберігати існуючі, а й створювати нові зелені зони та зони для відпочинку.

Нові зелені насадження

Усіх нас чекає більше парків, скверів та нових зон для відпочинку. Парки, сквери та загалом зелені насадження у Тернополі на сьогодні в місті складають 460 га. В межах нового проекту змін до Генерального плану запропоновано 20 об’єктів нових зелених насаджень, у тому числі будівництво нового парку площею біля 10 га, який буде розміщений на території мікрорайону №14, сквери по проспекту Злуки (в районі «Канада»), проспекту Куліша, вул. Леся Курбаса. Зелені зони загального користування передбачені по всіх територіях нових житлових районів. В цілому в межах цього проекту планується створити біля 300 га територій зелених насаджень загального користування, біля 70 га в межах розрахункового періоду.

Нова відпочинкова зона

Також у Тернополі з’явиться нова відпочинкова зона. В районі «Кутківці» пропонується створення громадської відпочинкової зони. Пропонується включення об’єкту природньо-заповідного фонду «Чагарі Кутківці» до об’єктів загальної системи зелених насаджень загального користування. В рамках розвитку рекреаційної зони пропонується створення пляжної зони вздовж набережної у північній частині Тернопільського ставу і об’єднання її канатною дорогою з районом «Кутківці», де передбачено громадську зону.

Нові дитячі садочки

Що може бути важливішим для нашого міста, ніж створення нових дитячих садочків та шкіл? Це означає, що місто має забезпечити нашим дітям найкращу можливу освіту та гарантувати їхній майбутній успіх. Радісно повідомляємо, що зміни до міськбудівної документації передбачають не тільки створення нових дитячих садочків, але й лікарень та інших громадських об’єктів.

Нові робочі місця

Збільшення кількості городян громади гостро ставить питання забезпечення новими робочими місцями. Тому у північній і південній частині міста пропонується перспективні ділянки для розміщення виробничих підприємств, складських територій та комунальних зон. Крім того, визначені нові території під нове промислове виробництво з розвитку малого та середнього бізнесу, такі як «Індустріальний парк» в районі «Південний».

В рамках розвитку виробничих зон можливе розміщення об’єктів транспортної інфраструктури, таких як багаторівневі паркінги, транспортні складські та логістичні комплекси в центральній, західній, південній та північній частині міста і на перетині вул.Об’їзної та вул. Львівської.

Також у проекті змін передбачено розвиток мережі руху громадського транспорту, зокрема передбачено збільшення протяжності ліній руху автобусних маршрутів на понад 30км, тролейбусних маршрутів на понад 20км. Таким в найближчі роки ми побачимо кращий Тернопіль. Ще більш зелений і красивий, з сучасними громадськими просторами. З новими дитячими садочками та індустріальними парками.