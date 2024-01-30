Зубровка — горілка, рецепт якої є традиційним для України та Польщі. Вона має багато прихильників, а також оповита цікавими легендами. Наприклад, про те, що це улюблений напій князя Ягайла, який дуже сподобався Наполеону Бонапарту, коли той зупинявся в Польщі. Навіть з’явилась історія про те, що полководець заніс Зубрівку в перелік рекомендованого алкоголю для солдатів французької армії. Це тісно пов’язують із тим, що в складі трави Чаполоч пахуча, на якій настоюють цю горілку, є кумарин — природний афродизіак. Він додає сил та настрою. Рослина є улюбленим частуванням зубрів. На основі коментарів споживачів можна виділити за та проти горілки та зрозуміти, чому ж цей бренд є популярним.

Плюси

Горілка вже давно є улюбленою для багатьох і має безліч позитивних відгуків на сайтах інтернет-магазинів. Й ось які плюси продукту найчастіше виділяють користувачі:

м’який смак горілки, не відчувається спирт завдяки його високій якості та не дере горло; не має різкого запаху, як у деяких не найкращих брендів алкоголю; приємна цінова політика; продукція представлена майже в кожному магазині, можна купити Зубровку на сайті maudau.com.ua та інших маркетплейсах; підходить для приготування деяких коктейлів, що є плюсом для людей, які не люблять пити горілку в чистому вигляді; цікава рецептура та вміст екстракту зубрівки, ця трава має корисні властивості та додає напою незвичний присмак; багато користувачів зазначають, що напій не спричиняє головний біль, перегар чи поганий стан зранку; гарний дизайн пляшки, завдяки чому Зубровку навіть дарують на свята; різноманітність варіацій горілки: від напоїв із різними смаками до настоянок та лікерів.

Мінуси

Несхвальні відгуки від споживачів також є, хоча їх набагато менше. Найчастіше користувачі виділяють такі пункти:

Частина магазинів та сайтів продають підробку або ж горілку, яка зберігалась у неправильних умовах. Це проблема не лише Зубровки, а й багатьох алкогольних напоїв, але часто саме через такі випадки продукт отримує погані відгуки на сайті. Не всім подобається трав’янистий присмак, але це виключно справа особистих уподобань, адже вся рецептура горілки тримається на екстракті Чаполочі пахучої. Деякі користувачі зазначили як мінус те, що для сп’яніння треба випити багато, адже напій не діє так швидко. Знову ж таки, були люди, які визначили це як плюс. Залежить від ваших уподобань та очікувань від цієї горілки.

Як можна помітити, схвальних відгуків про Зубровку набагато більше. Як основний плюс варто виділити її ціну, переконайтесь у цьому, переглянувши сайт MAUDAU, де розміщені різні варіанти алкогольних напоїв бренду. Також бажання її спробувати викликає унікальна рецептура горілки.