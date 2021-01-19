За прогнозами Укргідрометеоцентру, до погодних змін призведуть атмосферні фронти, які рухаються у напрямку нашого регіону. Щодо температурних показників, то морози поступово лагіднішатимуть. А з четверга у краї передбачають відлигу.

Найближчої ночі очікується -17-24 градуси, вдень теж зберігатимуться мінусові температурні показники – повідомила синоптик Наталка Діденко. Зберігатиметься тенденція до підвищення температурних показників.

«Атмосферний фронт північно-західного циклону Flaviu, близького родича циклону Goran, черкне снігом по західній частині України. Морози ще триватимуть і, скоріше за все, стимулюватимуть збільшення у соцмережах фотографій з ополонок. У західних областях вже відчуються перші порухи прийдешнього потепління, там протягом дня -4-7 градусів. А вдень 21-го вже передбачається відлига. 22-го січня “плюси” охоплять практично всю Україну».

Погодні зміни не залишать у спокої метеозалежних краян. У них можуть ускладнюватися хронічні недуги та погіршуватися самопочуття.