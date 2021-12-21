У Тернополі інспектори відділу зв’язків із громадськістю терміново вилучили хлопчика із сім’ї.

Днями, інспектори відділу зв’язків з громадськістю, спільно з соціальними працівниками та працівниками служби у справах дітей, відвідували сім’ї, які перебувають на контролі, через скрутне матеріальне становище, але одне повідомлення різко змінило їхні плани. Жінка звернулася на спецлінію 102 та повідомила, що співмешканець погрожує побити її та малолітнього сина. Інспектори патрульної поліції, соціальні працівники та працівники мобільної групи “Поліна” миттєво направились на допомогу за вказаною адресою на вул. Микулинецькій.

4-річний хлопчик знаходився в антисанітарних умовах: брудний посуд та одяг, порожні пляшки, які лежали по всій квартирі, обшарпані стіни, і це далеко не весь жах, який побачили патрульні. В приміщенні знаходилась мати, яка мала явні ознаки сп’яніння та навіть не змогла пред’явити документи на дитину, бо ще не встигла отримати свідоцтво про народження.

З огляду на з’ясовані обставини, поліцейські не могли далі залишати хлопчика за адресою проживання. Тому спільно із соціальними працівниками, оформили всі необхідні документи для негайного вилучення дитини з сім’ї. Хлопчика відвезли до тернопільського центру соціальної реабілітації дітей.

Інспектори склали на співмешканця протокол за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП та винесли тимчасовий заборонний припис. Надалі вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав.