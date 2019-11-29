Слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 та 2 статті 125 та частиною 1 статті 186 ККУ.

Як розповіли у поліції, підозрювані – троє громадян Ліберії. У ході досудового розслідування було встановлено, що обвинувачені прийшли до помешкання, яке винаймав у Тернополі 25-річний громадянин Республіки Сьєрра-Леоне, що є студентом одного з вишів столиці, аби поквитатися з ним начебто за крадіжку.

Як встановило слідство, тілесні ушкодження потерпілому завдавали всі троє зловмисників, перед тим забризкавши жертві очі невідомою речовиною. Знаряддям розправи стала скляна пляшка, яку зловмисники розбили об голову потерпілого. Наносили удари також руками та ногами.

Найстаршому з підозрюваних – 20-річному ліберійцю інкриміновано, окрім заподіяння тілесних ушкоджень ще й пограбування. Адже з квартири потерпілого зловмисник забрав кошти та техніку на суму понад 23 тисячі гривень. Його спільникам – 19-ти та 20-ти років доведено участь у заподіянні потерпілому легких тілесних ушкоджень.

Долю іноземців вирішить суд.