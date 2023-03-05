На Тернопільщині затримали 15 осіб, які через благодійні фонди перевозили ухилянтів за кордон.

Про це в ефірі “Ух-радіо” заявив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, передають Тернополяни.

Чиновник відзначив, що відслідковують усіх, хто виїжджає та не повертається з-за кордону.

“Так звичайно ми відслідковуємо, ми цю роботу робимо практично з перших днів. Результатом цієї роботи, як не банально, є порушення ряд кримінальних справ – це Кременецький район, це Бучацький район, це Чортківський – я беру по старих адміністративних одиницях, щоб розуміли. По Тернополі є достатньо благодійних фондів, які захотіли скористатися можливістю відправити людей за кордон з неповерненням. Тобто люди приходили шукали шляхи, як виїхати за кордон і не повернутися. За це платили сумашедші гроші цим фондам, які їм сприяли в цих виїздах. Це все відповідно задокуменовано – порушені відповідні справи. Є по області близько 15-ти чоловік, які затримані за цю таку неправильну, кримінальну діяльність, і за це вони будуть відповідати. Покарання за це повірте, дуже високе по Кримінальному кодексі України”, – зауважив Володимир Труш.

Керівник краю відзначив, що вони отримують щомісяця інформацію від прикордонників, хто поїхав і не повернувся.

“Кожного місяця ми спілкуємося з державною прикордонною службою і вона нам надає дані. Ці дані ми відразу відправляємо в нацполіцію, в СБУ області і в контррозвідку тих, хто не повернувся. Якщо в когось є інформація, що на виїзд за кордон через “Шлях” потрібно заплатити якусь суму, зверніться в СБУ, в Нацполіцію, і на мою гарячу лінію, звернення може бути анонімне, головне, щоб було вказано назву фонду, або людину, яка цим займається”, – відзначив пан Труш.