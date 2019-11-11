Упродовж десяти місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до Державного бюджету України 1 млрд 5,6 млн грн податку на додану вартість.

Порівняно із відповідним періодом минулого року фактичні надходження збільшились на 17,9 млн грн або на 1,8 відсотка, повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Середньомісячна сплата цього платежу у січні-жовтні складає 100,6 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року – плюс 1,8 млн гривень.

Цьогоріч у жовтні суб’єкти господарювання нашого краю сплатили 126,3 млн грн податку на додану вартість. До речі, на початок листопада на обліку в податкових органах області перебувало 3107 платників ПДВ, з них 2657 юридичних осіб та 450 фізичних осіб – підприємців. Порівняно з аналогічним періодом минулого року їхня кількість зросла: юридичних осіб плюс 155, а приватних підприємців – на 17 осіб.