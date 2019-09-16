У січні-серпні 2019 року платники податків Тернопільської області спрямували на потреби армії 180 млн 953,3 тис. грн військового збору. Надходження платежу перевищило очікування на 4,9 відсотка. Відтак на обороноздатність країни додатково сплатили 8,5 млн гривень.

Порівняно з січнем-серпнем минулого року сплата військового збору зросла на 32,3 млн грн або плюс 21,7 відсотка, повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Лише у серпні цього року платники Тернопілля сплатили 23,8 млн грн цього платежу. А це майже на 3 млн грн більше, ніж минулоріч.

Нагадаємо, що військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Відтак платники, які бажають підтримувати армію, повинні дбати про отримання легальних доходів. Ставка військового збору складає 1,5% від об’єкту оподаткування. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків. Військовий збір у повному обсязі перераховується до державного бюджету.