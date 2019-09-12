Про бажання відшкодувати податок на додану вартість у січні-серпні 2019 року повідомили 142 суб’єкти господарювання Тернопільської області.

Заявлена ними сума бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок склала 459 млн гривень.

Як повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, порівняно з відповідним періодом минулого року вона зросла на 177 млн гривень.

До речі, станом на початок вересня цього року платникам податків краю повернули з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 462 млн грн податку на додану вартість. Порівняно з минулорічним періодом це на 180 млн грн більше. Адже у січні-серпні 2018 року суб’єктам господарювання відшкодували 282 млн грн ПДВ.

З початку цього року за результатами проведених перевірок податківці упередили 1,6 млн грн неправомірно заявленого до бюджетного відшкодування ПДВ.

На початок вересня 2019 року загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 107 млн грн, зокрема, 91 млн грн перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування, 16 млн грн – на стадії судового та адміністративного розгляду.