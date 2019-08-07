Упродовж семи місяців 2019 року бізнес Тернопільщини задекларував 387 млн грн бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Про це заявили 138 суб’єктів господарювання краю.

Порівняно з січнем-липнем минулого року сума заявленого до відшкодування на розрахунковий рахунок податку на додану вартість зросла на 136 млн гривень, повідомляють у секторі комунікаційГоловного управління ДФС у Тернопільській області.

Завдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення платникам бюджетних коштів здійснюється прозоро та автоматично. Так, цьогоріч платники Тернопільщини вже отримали з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 421 млн грн ПДВ. У січні-липні минулого року було відшкодовано 250 млн грн податку на додану вартість.

Крім цього, з початку року фахівці фіскальної служби області упередили 1,6 млн грн неправомірно задекларованого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 79 млн грн, в тому числі: 63 млн грн знаходяться в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 16 млн грн – на стадії судового та адміністративного розгляду.

До речі, платники податків мають можливість в онлайн-режимі відстежити та перевірити етап, на якому перебуває їх платіж, за допомогою електронного сервісу ДФС «Електронний кабінет платника». Переглянути реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування можна на офіційному порталі ДФС України в Електронному кабінеті платника за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx.