Дводенний пластовий вишкіл проходить на Тернопільщині. У Скоморохах, де розташований пластовий центр, зібралися представники цієї організації зі всієї області. Вони освоюють нові програми, а також обмінюються досвідом.

Приміщення у Скоморохах “Пласт” отримав близько року тому. Вишкіл проводять, щоб залучити до “Пласту” нових духівників, – каже заступник директора Тернопільського обласного пластового вишкільного центру Богдан Парастюк. Триватиме дійство протягом двох днів. “У пластовому центрі відбувається кваліфікаційний вишкіл. Цей захід спрямований для залучення жителів краю до пластової організації. Тут зібралися наші пластуни з різних населених пунктів області. Це дозволяє молоді, дорослим об’єднатися для виконання громадських ініціатив. Сподіваємося, що після цього вишколу, учасників нашої організації побільшає”.

Під час вишколу учасників познайомлять з особливостями роботи “Пласту”, розкажуть про нові методики виховання, а також презентують ініціативи, заплановані на 2020-ий рік.