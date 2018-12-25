Пластуни передали тернопільським артилеристам Вифлеємський вогонь миру. ФОТО

24/12/2018 Розмір тексту:

Учасники осередку “Пласт – український скаутинг” у місті Бахмут, що на Донеччині, передали тернопільським артилеристам Вифлеємський вогонь. Символізує це єднання та мир для усіх християн, які незабаром відзначатимуть Різдво Христове.

«Вифлеємський вогонь» – це міжнародна щорічна акція до святкування Різдва Христового, зміст якої – у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Як повідомив капелан тернопільських артилеристів о. Володимир Андрухів, «Вифлеємський вогонь» повезуть в усі куточки, де служать українські воїни. «Передаємо вогонь з рук у руки. Це єднає усіх нас. Адже вогонь символізує радість Різдва народження Спасителя світу. Хочемо, щоб цю радість Різдва відчув кожен наш захисник. Саме із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, вогонь миру долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, злагоди і сподівання, яке мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового».

Софія Романська